Miguel Herrera ilusionado con posibilidad de dirigir a uno de los dos equipos regios

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Miguel Herrera, ex entrenador de Rayados admitió que le gustaría volver al futbol regiomontano, ya sea dirigiendo al Monterrey nuevamente o a los Tigres.

El timonel mexicano dejó en claro que no dudaría en aceptar dicha oferta por todo lo que representan estas instituciones actualmente en el futbol azteca.

“Cualquiera de los dos equipos del norte son muy atractivos para cualquier técnico. Si te hablan por teléfono y sea Tigres y Rayados y te estén ofreciendo la posibilidad de estar trabajando con ellos, ¿quién no se tira de cabeza?, ¿vienes para acá? (Y dices) ¿cuándo me arranco? ¿cuándo quieren que me presente?”

De igual forma, el ‘’Piojo’’ externó que desde su punto de vista, los planteles más completos de la Liga MX son los dos regios y Cruz Azul.

«Hoy en día me parece que están más completos, los planteles más completos son los de Monterrey y Tigres, así como Cruz Azul son muy completos»

