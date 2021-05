Los Mysterio van con Cruz Azul en la Gran Final

CIUDAD DE MÉXICO.- Al ser de sangre mexicana, Rey Mysterio y su hijo Dominik, superestrellas de WWE, no dejan por desapercibido su pasión por el futbol y en específico por la Gran Final del Guardianes 2021 que está a horas de disputarse.

Los Campeones en Parejas de SmackDown sostuvieron una charla con Mediotiempo y se atrevieron a pronosticar que el Cruz Azul romperá la maldición sin título y que la novena será una realidad este torneo.

«Voy con Cruz Azul, se acaba la maldición», contestó Rey, mientras que Domink compartió pensamiento, no sin antes demostrar sus colores americanistas.

«Yo soy americanista de corazón, pero me tengo que quedar con el hermanito chiquito y ese es Cruz Azul. Me voy a ganar el calor de los fans, pero creo que se va a terminar (la maldición) y que van a ser campeones», destacó Dominik.

Por su parte, el Amo del 619 demostró que él, por su parte, es Chiva y compartió una anécdota vivida en un Clásico Nacional, al cual asistió con todas las precauciones para no ser descubierto, pero que no lo logró.

«Mi padre siempre fue del Chiverío, él siendo de Guadalajara. Me tocó ir a ver un Clásico, fui con mi playera de Chivas para darle en la torre a mi hijo que es americanista. Hacía un frío de la fregada, traía gorro y la cara pintada, esto debió ser en 2012 porque estaba en el apogeo en WWE«, relató.

“Quería despistar lo más que pudiera, íbamos como seis o siete. La gente enfrente de nosotros me escucha hablar con mi papá y voltean diciendo: ‘Eres Rey Mysterio’. Les dije que sí, pero les pedí que me dijeran cómo me reconocieron y respondieron que por la voz, ahí te das cuenta de lo hueso colorado que son los aficionados de la lucha libre», recordó.