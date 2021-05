‘Piojo’ prometió un Tigres agresivo y a un Gignac goleador

MONTERREY.- Miguel Herrera le dedicó un contundente mensaje a un usuario en Twitter que se dijo ser “Tuquista”, es decir, fiel a lo hecho por Ricardo Ferretti, exentrenador de Tigres.

El “Piojo”, al ver que no era del agrado de la persona, le hizo una promesa que, según él, se verá reflejada en un mes, teniendo a un equipo agresivo y que cuente con la recuperación goleadora de André-Pierre Gignac.

“A ver cabr… a ver, @fidusa7, no me jod…Ya sé que eres tuquista, no digo que no lo seas, pero vas a ver que en un mes vas a ser piojista porque este equipo va a ir para adelante, para atrás ni para tomar vuelo. Gignac, un chin… de goles. Vas a ver, te lo dedico”, contestó Herrera en un espacio de casi 30 segundos.

El nuevo DT de Tigres, Miguel Herrera habla del “Piojismo” pic.twitter.com/Qb8pBpnLSM — Pedro Antonio Flores | Hágala (@hagala_) May 27, 2021

Al momento Herrera está haciendo todos los preparativos para encabezar la pretemporada con Tigres, club que anhela una revancha personal tras el amargo Guardianes 2021 fabricado.