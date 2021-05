‘Si Tigres no juega, no veo la Final’: Gignac

MONTERREY.- La Final del Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos parece no importarle en lo absoluto a André-Pierre Gignac, artillero histórico de Tigres que aseguró que si su equipo no está peleando el título, entonces él no ve el partido.

Todo se suscitó durante un Live con su compañero de equipo, Nahuel Guzmán, quien sí estaba viendo el juego por televisión.

«No (estoy viendo la final), si nosotros no la jugamos, no la veo. No quiero saber nada de este campeonato. Me duele mucho», apuntó el galo.

Tigres apenas calificó al Repechaje del presente torneo y no pudo llegar más lejos luego de caer 1-0 con Atlas en el Estadio Jalisco.