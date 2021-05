Cruz Azul rompe sequía de 23 años y es campeón del futbol mexicano ante Santos Laguna (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras 23 años de sufrimiento, desesperación, impotencia y cualquier otra cantidad de sentimientos, Cruz Azul le ha dado la alegría de ser campeón a su afición.

Los cementeros empataron 1-1 en el juego de vuelta ante Santos Laguna y se llevaron el encuentro 1-2 en el marcador global.

Al minuto 37 con un soberbio disparo de pierna izquierda fuera del área, Diego Valdés abrió el marcador para Santos que cayó como balde de agua fría en el conjunto cementero.

Ya en la segunda parte, Jonathan Javier Rodríguez hizo el gol del noveno título de Liga MX para la Máquina al minuto 51 aprovechando un mano a mano ante Carlos Acevedo.

