Americanistas se muestran felices por el campeonato del Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- El triunfo del Cruz Azul, que significó su noveno campeonato de Liga, tocó vibras y al parecer también llegó a los aficionados del América.

En redes sociales, luego de que las cuentas de las Águilas emitieran una felicitación a la Máquina muchos seguidores azulcremas le tendieron la mano a sus rivales y, de igual manera, los felicitaron por el campeonato.

Esta bien, yo como americanista no me voy a enojar. Cuando nosotros salimos campeón Cruz Azul nos felicita también. Tienen prohibido felicitar al de Zapopan que viste de rojo y blanco, a ese no, nunca!

— Ama ♡✪ (@Ama_AzulCrema) May 31, 2021