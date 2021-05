La emotiva narración de Paco Villa tras campeonato de Cruz Azul ante Santos (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Paco Villa se volvió viral en redes sociales tras un video que subieron compañeros suyos de TUDN de él narrando el campeonato de Cruz Azul que obtuvieron ayer ante Santos Laguna en la final del Guardianes 2021.

El narrador mexicano ha externado en reiteradas ocasiones su amor por la máquina y al ver que ganaron el título liguero tras 23 años de constante sufrimiento, no pudo ocultar su emoción.

Villa se vio muy emocionado, describiendo que la espera por otro título fue muy larga y felicitó a los aficionados que veían al conjunto celeste por primera ocasión.

Si no lloras viendo esto, es que no has entendido nada…

Y felicidades a ti, @Paco_Villa_.

Eres el mejor 💙.

🎥: @Felixatlante12 pic.twitter.com/aRf1aTRTRu

— Marc Crosas (@marccrosas) May 31, 2021