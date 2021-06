Jesús ‘’Tecatito’’ Corona estaría en la órbita del a Fiorentina

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Jesús »Tecatito» Corona estaría en la órbita de la Fiorentina de Italia, Gennaro Gattuso, flamante nuevo entrenador del conjunto italiano habría pedido su fichaje.

Según informó Fabrizio Romano, la Fiore busca al ex jugador de Rayados y a Sérgio Oliveira para reforzarse de cara a la siguiente campaña.

Fiorentina are intentioned to open talks with FC Porto to sign Sérgio Oliveira and/or Jesús Corona – depending by the fee. New manager Gennaro Gattuso appreciates both Porto players but price tag will be high. 🟣 #Fiorentina #FCPorto

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2021