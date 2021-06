Acepta Miguel Herrera interés de Tigres en fichar a Orbelín Pineda

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Miguel Herrera reconoció que le encantaría contar con Orbelín Pineda para los Tigres de cara al torneo Apertura 2021.

El ‘’Piojo’’ catalogó al ex jugador de Chivas de ser un jugador ‘’muy atractivo’’ y aunque no es imposible ficharlo, aún no hay nada definido.

«Es un jugador muy atractivo, ojalá se pueda traer; no es que sea un imposible, si ya llegó Florian que me parece una calidad más por encima de lo que podamos pensar de cualquier otro jugador, porque es campeón del mundo, porque ha marcado mucha diferencia; Orbelín es un jugador muy atractivo, decir sí y luego si no llega, tiene contrato con Cruz Azul, acaba de ser campeón, es mexicano, es muy atractivo».

De igual forma, el ex entrenador del América dejó en claro que el posible fichaje de Pineda depende de Mauricio Culebro, ya que él se encarga de dichas cuestiones.

«No pasa porque haya dinero, hay veces que el equipo rival te dice ‘no’, hay que ver qué piensa el muchacho, nos encantaría que llegara… por ese lado tengo entretenido al señor Culebro»