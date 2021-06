Salinas Pliego descarta comprar al Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aficionados del Cruz Azul se vieron muy sorprendidos luego de leer el rumor que vinculaba al magnate Ricardo Salinas Pliego con su equipo, a quien supuestamente tenía la intención de adquirir.

Al enterarse, muchos aficionados cuestionaron al líder de Grupo Salinas acerca de la posibilidad, y este, tajantemente lo descartó, incluso con raspón incluido a los periodistas que soltaron la información.

“No, no es verdad… y por favor no hagan caso de tonterías que inventan pseudoperiodistas solo para generar notas y tener que comer”, apuntó el empresario.

No, no es verdad… y por favor no hagan caso de tonterías que inventan pseudoperiodistas solo para generar notas y tener que comer. https://t.co/pvuh5SaYJq

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 2, 2021