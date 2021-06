Georginio Wijnaldum no llegará al Barcelona, decidió fichar por el PSG

PARIS, Francia.- Georginio Wijnaldum ha cambiado de parecer de último momento, el mediocampista holandes jugará en el Paris Saint Germain de cara a la siguiente temporada.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el ex Liverpool de último momento rechazó la oferta del FC Barcelona con los que ya habría tenido un acuerdo verbal desde hace más de dos semanas.

Wijnaldum ganará el doble de lo que iba a ganar jugando con los culés, cabe destacar que los dirigidos por Ronald Koeman no tienen intención de igualar su salario.

Georginio Wijnaldum has decided to join Paris Saint-Germain. Barcelona have NO intention to raise their bid after they agreement ready by 2 weeks and medicals planned. 🚨🇳🇱

Gini is now set to accept PSG proposal until 2024 with salary more than doubled [compared to Barça bid]. https://t.co/ImrYvlaMWg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2021