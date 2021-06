Jesús Corona desea retirarse en Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul reveló que Jesús Corona desea retirarse en el conjunto cementero.

El directivo de la máquina confirmó que Corona desea colgar los botines con la institución celeste.

“Chuy siempre dijo que quiere quedarse; nos lo dijo a todos, también a Álvaro (Dávila). Lo importante es la continuidad; si por mí fuera, que Chuy se quede por lo menos un año y ojalá que sean más tiempo, pero Álvaro es quien negocia con él y con Pablo Aguilar, creo que desde enero. Una vez me dijo Chuy que le gustaría renovar y finalizar su carrera en Cruz Azul. No creo que haya problema para que sigan los dos. Llegaremos a un arreglo»

De igual forma, Ordiales descartó que la edad de Corona sea un impedimento para que pueda seguir en el equipo.

“La edad de Chuy no importa. Yo me retiré a los 40 y siempre he pensado que hay jugadores que pueden ser longevos. Chuy ha tenido una de sus mejores temporadas en su carrera”