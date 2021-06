Santiago Solari no se ve a largo plazo en el América, piensa volver a Europa

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Santiago Solari, entrenador del América, aseguró que a largo plazo se ve regresando a dirigir en Europa.

En entrevista exclusiva para la Gazzeta Dello Sport, el ex director técnico del Real Madrid dejó en claro que el cuadro blanco es su casa y que la posibilidad de llegar al Inter Milán tampoco lo descarta por los tres años que estuvo allí como jugador.

«Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé 3 años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa»

De igual forma, Solari reiteró sus intenciones de dirigir en la Serie A de Italia.

«Personalmente sueño con Italia donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca, sería un proceso de crecimiento que considero fundamental»