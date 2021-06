‘Todos los días me comía dos hamburguesas’: ‘Turco’

BUENOS AIRES.- En su etapa como futbolista, Antonio Mohamed será siempre recordado por haber sido un jugador “gordito”, pero con una potencia avasalladora.

Su físico no fue obra de la causalidad, ya que el propio ‘Turco’ contó que, cuando jugaba en Toros Neza, acudía a diario a un McDonald’s a despacharse dos hamburguesas, esto luego de los entrenamientos.

«Mi mujer sabía y se enojaba cuando yo estaba arriba (de peso), entonces todos los días me preparaba sopa de verduras y estaba rica, la verdad, pero comerla diario, ya no podía”, contó.

“Entonces lo que hacía, en la entrada de la calle donde yo vivía había un McDonald’s, y todos los días, después de entrenar, pasaba al McDonald’s, me comía dos hamburguesas y llegaba con mi mujer y me comía la sopa, le decía ‘Qué rica, ya estoy satisfecho’ y con eso ya no me metía en problemas«, mencionó en su libro “Una Vida Llena de Pasiones”.

Las mañas del “Turco” llegaron hasta el equipo de Toros, cuyos trabajadores le echaban la mano cuando lo pesaban, esto al alterar la báscula.

«Yo sabía que no iba a dar. Tenía que estar en 83, 83 y medio kilos a lo mucho y el utilero sabía, yo le compraba comida, le daba ropa del club, playeras para que le moviera un tornillito y antes de que entrara el doctor le movía y listo, nunca me agarraron», señaló.

Mohamed incluso relató que llegó a romper una báscula nueva y más tecnológica que había llegado al club capitalino, esto para que no lo exhibieran que estaba por encima del peso establecido y regresar así la herramienta antigua.