Renovación de Jesús Corona con el Cruz Azul, prácticamente un hecho

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La renovación de Jesús Corona por el Cruz Azul sería prácticamente un hecho, el arquero mexicano continuará su carrera con los cementeros.

En entrevista exclusiva para Fox Sports, Corona dejó en claro que las negociaciones van por buen camino y que él se ve en la máquina en un largo plazo.

«Bien. Muy bien. Física y futbolísticamente me siento bien. En cuanto a negociaciones vamos por buen camino, seguimos con las pláticas y creo que terminaremos bien. Me veo en Cruz Azul. Es importante que ellos tuvieron el interés; no solamente ahora, después del título, sino que desde que llegó Álvaro Dávila«