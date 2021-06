Las primeras palabras de Eriksen tras su incidente

COPENHAGUE.- Luego de ser estabilizado en el hospital, Christian Eriksen, jugador que sufrió un infarto en pleno partido de Eurocopa, extendió un agradecimiento a todos aquellos que se preocuparon por su salud.

Además, externó que no se rendirá y que querra regresar a los entrenamientos, eso si los médicos se lo permiten.

«Gracias, no me rindo y también podría entrenar. Me siento mejor ahora, pero quiero entender lo que pasó”, dijo el volante a Martin Schoots, su representante.

«Quiero darles las gracias a todos por lo que hicieron por mí», agregó Eriksen.

Aún es temprano para tomar una determinación médica, sin embrago luce complicado que el futbolista de 29 años vuelva a las canchas, al menos como jugador.