Rodolfo Pizarro se queda en Inter Miami

MIAMI, Florida.- Rodolfo Pizarro no volverá al futbol mexicano en este mercado de verano, pese a los rumores que lo colocaban de regreso en territorio azteca ya sea con Rayados o con Chivas.

El entrenador del Inter Miami, Phil Neville descartó que el mediocampista tampiqueño salga ya que entra en planes de la institución.

De igual forma, Neville aclaró que el único motivo por el que Pizarro no ha tenido minutos es porque ha estado lesionado.

«No hay posibilidad de que Rodolfo deje este club. No podemos detener la especulación, pero no juega porque está lesionado. No voy a contestar mas preguntas sobre Pizarro, creo que he explicado muchas veces que él forma parte de lo que hacemos aquí; él está feliz».