‘Dedos’ López podría regresar a Chivas

GUADALAJARA.- Existe la posibilidad de que Raúl López regrese a las Chivas, club en donde debutó…

El lateral derecho es jugador libre y diversos reportes indican que su representante lo habría acercado al Guadalajara, quien tendrá la última palabra al respecto.

La operación no resulta tan sencilla como parece, ya que se ha comentado que el Rebaño Sagrado planea soltar a José Madueña, si no lo logra, el “Dedos” no tendría cabida.

Esto muestra lo complicado que ha sido para Chivas encontrar posibilidades de refuerzos en este mercado de verano.

Los rojiblancos no se han reforzado debido a la crisis económica y Víctor Manuel Vucetich, técnico del equipo, no pierde la fe de que tarde o temprano pueda servirse con un par de elementos.