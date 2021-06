Manchester City habría hecho tentadora oferta al Tottenham por Harry Kane

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Harry Kane es el objetivo de varios clubes europeos, luego de que el atacante inglés dejara en claro que su intención es salir del Tottenham en este mercado de verano, ya que desea ir a un club donde pueda ganar títulos.

Uno de los equipos seriamente interesados en llevarse al futbolista inglés sería el Manchester City, que ya habría enviado una oferta al Tottenham por Kane.

Dicha oferta rondaría 100 millones de libras, más la posibilidad de incluir jugadores en la negociación.

Los jugadores que podrían ser incluidos podrían ser Gabriel Jesus, Aymeric Laporte y Raheem Sterling.

Por el momento el Tottenham habría rechazado la oferta, ya que la prioridad es mantener a su figura en el equipo.

