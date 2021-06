‘Es un pataleo’: Guevara le respondió a Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), le respondió a Paola Espinosa, clavadista mexicana que no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La excorredora, señaló que las quejas y los comentarios de la experimentada atleta son simples berrinches y quejas hacia la entidad y las personas equivocadas.

“No tengo ningún comentario entorno a las declaraciones de Paola Espinosa. Es un pataleo, pero no es un juicio que quepa en mi persona”, declaró Guevara a W Deportes.

Respecto a la ausencia de Espinosa de Tokio 2020, Ana Gabriela señaló que todo es obra de sus calificaciones, las cuales no le favorecieron para encontrar lugar.

“El deporte se mide por marcas, tiempos y en este caso no le favoreció. Lamento mucho que Espinosa diga que ha sido la peor administración”, apuntó.

Luego de esto, la clavadista agregó que todo se trata de una represalia en su contra por no alzar la voz y pedir que el fidecomiso de la Conade se mantuviera vigente.

“También tuve un segundo disgusto por parte de la directora de la Conade; hace un año me buscaron porque querían que publicara una carta donde pedía que no desapareciera el fideicomiso que tenía la Conade. Yo no quise publicar esa carta en mis redes sociales, porque era una instrucción del presidente y nunca se nos dijo que se nos iban a quitar los apoyos; además, yo no podía salir a defender un fideicomiso en el que había irregularidades”, declaró en sus redes.