J.C. Chávez Jr. justificó su derrota ante Silva

GUADALAJARA.- Luego de perder en batalla de exhibición ante Anderson Silva, Julio César Chávez Jr. rompió el hielo y dio explicaciones de lo sucedido.

El sinaloense explicó que la derrota se debió a un malestar ocasionado por una orden que lo obligó a bajar de peso en cuestión de pocas horas.

“Tuve que bajar tres kilos. La bajaron, iba a ser en menos peso. Todavía tengo ganas de vomitar por lo que bajé de peso. Vine todo el camino con un chin… de nauseas”, confesó.

“Tres días llevo así, con las piernas flojas y con las náuseas. Creo que es por la deshidratada. Fueron como unas tres o cuatro horas, en las que bajé tres kilos y medio”, justificó en su Instagram.

Chávez también declaró que fue a partir del tercer round cuando comenzó la incomodidad que no le permitió tener un buen desarrollo encima del ring.

“Desde ahí, no se me quitaron las ganas de vomitar. Juro que pensé que me iba a morir. Después del tercer round, no podía agarrar aire. Fue por eso (la derrota). Juro que, no se dieron cuenta, pero me sentía bien mal después del tercer round”, comentó.

Por último, Chávez Junior señaló que Anderson Silva tuvo suerte y que, por eso, se llevó la contienda.

“Para ser (peleador de) valetodo, sí se merecía que le dieran la pelea, aunque no pienso que la haya ganado. Mis respetos, pero tuvo suerte”, puntualizó.