Hugo Sánchez tundió a Rogelio Funes Mori

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo Sánchez no está de acuerdo con convocar a jugadores naturalizados a la Selección Mexicana, caso Rogelio Funes Mori.

El histórico exfutbolista del Real Madrid se mostró feliz porque el delantero argentino vino a México, sin embargo también criticó que está robándole oportunidades al talento nacional.

«Que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México porque es el mejor país del mundo. Él dijo: ‘agradezco muchísimo a México que me dio trabajo’, pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera», comentó en ESPN.

«Es bienvenido para vivir, para tener familia, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados”, agregó.

A Sánchez no se le escapó ningún detalle, y es que también cargó contra el técnico del Tri, Gerardo Martino, a quien ve como el orquestador de este capricho.

“Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino. ¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la Selección no se permite, ahí hay trampa», declaró.

«Están haciendo a un lado a Javier Hernández y no me gusta la forma en que lo están haciendo, están usando una dictadura en su contra, no me gusta y jamás me ha gustado”, finalizó.

Rogelio Funes Mori ya es mexicano y está entrenando con la Selección Nacional, listo para jugar en la próxima serie de partidos amistosos.