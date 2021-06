Luchadora de WWE confiesa ser bisexual

ORLANDO.- Toni Storm, luchadora de WWE, confesó públicamente ser una persona bisexual.

El anuncio de dicha Superestrella se da en pleno mes del Orgullo LGBT y después de que despertara la curiosidad de varios de sus compañeros que querían conocer la noticia.

«Supongo que ahora es un buen momento para decir, bueno, ambos. Soy un aliado y no puedo decir exactamente que sea heterosexual. Soy bisexual y se siente bien decirlo y es algo con lo que me he sentido realmente cómoda durante mucho tiempo”, señaló a través de un video.

Toni Storm anuncia en la cuenta de Instagram de NXT que es bisexual. “Soy bi y se siente bien decirlo”. ¡Bien por Toni! Love is love. #pride #loveislove pic.twitter.com/ti0dJXBmC8 — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) June 22, 2021

“Realmente nunca lo expresé. No lo sé, simplemente nunca encontré el momento adecuado. Es el mes del orgullo y estoy en tu Instagram, así que ahora es un buen momento, supongo», agregó.

Esto ha levantado miles de comentarios, pero sin duda alguna los fans han manifestado todo su apoyo a la luchadora de 25 años, quien se ha convertido en una de las consentidas del elenco NXT.

Storm ha tenido buenos momentos en WWE, por ejemplo algunas peleas por el Campeonato de Mujeres de NXT ante Io Shirai, y aunque no aparece en televisión desde mayo, se espera que pronto vuelva a ser requerida por los creativos.