Achraf Hakimi estaría muy cerca de fichar por el PSG

PARIS, Francia.- Achraf Hakimi estaría a detalles de firmar por el Paris Saint Germain de cara a la siguiente temporada 2021/22.

El lateral marroqui estaría dejando al Inter Milán, club con el que fue campeón de la Serie A la temporada pasada.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano de Sky Sports, Hakimi llegó a un acuerdo con el Paris por un contrato hasta 2026.

Achraf Hakimi to Paris Saint-Germain, here we go! Agreement reached tonight – medicals next week. Contract until June 2026. 🔴🔵 #PSG



Inter will receive €60m + €10m add ons. Chelsea never made an official bid, only talks. 🇲🇦 #CFC



Donnarumma and Hakimi will be announced soon.