Mujer reveló detalles sobre fiesta premundialista del Tri

CIUDAD DE MÉXICO.- La joven Aimée Álvarez dio muchos detalles referentes a lo que sucedió en la fiesta que jugadores del Tricolor organizaron luego de ganarse el boleto al Mundial de Rusia 2018.

En entrevista con el youtuber Werevertumorro, la chica señaló, por principio de cuentas, que no fue contratada, sino invitada al evento.

«A mí me invitaron, me escribió un jugador (por redes sociales) y me dijo ‘oye, vamos a tener un partido, vamos a tener una fiesta ¿quieres venir?'», relató.

“La escort de la Selección” ⚽️🔥 Por fin hablé sobre la escandalosa fiesta con la selección mexicana. Escuchen la entrevista que me hizo @werevertumorro aquí 👉🏻 https://t.co/CuO6bJEkPl pic.twitter.com/zjd4kG41jO — Mackiie 🌹 (@mackiie89) June 30, 2021

La mujer señaló que al llegar al lugar vio la presencia de decenas de chicas, quienes ya estaban conviviendo con los seleccionados.

«La gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso. Yo entré y vi a chavas como yo en modo fan, las 30 o 40 que estábamos ahí eran fans», mencionó.

Además de los futbolistas, Álvarez reveló que había cantantes, pero que la mayoría quería acercarse con los deportistas.

«Éramos más mujeres que hombres, todos se querían acercar (a los jugadores) pero teníamos prudencia, llegaba de repente uno de ellos y te servían (una bebida)», destacó.

«Si tú querías podías estar con quien quisieras… Ya era un punto en el que si te quedabas era porque ya sabias lo que te esperaba y con quien te esperaba”.

«Está bien que te puedas divertir, pero había muchos casados», puntualizó.

Finalmente Aimée confesó que, además de bebidas alcohólicas, en la fiesta se consumieron otras sustancias, mismas que no reveló.