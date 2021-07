Sergio Ramos fichará por el PSG

PARIS, Francia.- Sergio Ramos habría llegado a un acuerdo con el Paris Saint Germain para fichar con ellos en este mismo mercado de verano.

Tras quedar como agente libre luego de no renovar con el Real Madrid, el central español fue el objetivo de varios clubes europeos pero el conjunto galo finalmente fue el que pudo ficharlo.

Se espera que en los próximos días el histórico ex futbolista de los merengues presente exámenes médicos con los parisinos.

Sergio Ramos is set to join Paris Saint-Germain in the next days, as @mohamedbouhafsi reported! He’s expected to undergo his medical in the next few days as new PSG player. 🔵🔴 #PSG #Ramos