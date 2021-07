Revela Maxi Meza que ha tenido ofertas para salir de Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- Maximiliano Meza, mediocampista de Rayados reveló que ha recibido ofertas para salir del cuadro albiazul.

El futbolista argentino dejó en claro que aunque ha tenido ciertas propuestas, su intención es quedarse hasta que muestre su mayor nivel con los regios.

«He tenido propuestas similares a la de Monterrey. Me han traído para demostrar porque me han considerado, en lo personal hasta que no logré eso no pretendo cambiar de aire, lograr mi mayor nivel. Por eso también me he quedado para demostrar que por algo estoy acá. Sé que puedo dar más»

El sudamericano elogió a su equipo, confirmando que han hecho buenas inversiones con su actual plantilla.

“Todos los equipos hacen su inversión; Rayados lo hace muy bien. No se gasta por gastar, no son malas inversiones»

En su momento, Meza también habló en exclusiva para Superlíder. Checa la entrevista: