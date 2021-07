Afición del Irapuato amenaza a la FMF

IRAPUATO.- Si no hay ascenso, no hay Mundial. Así ha respondido la afición del Irapuato tras conocer que su equipo no fue aprobado para ascender a Liga de Expansión.

Luego de lanzado el comunicado de la FMF, en donde se señala que la Trinca y los equipos de Matamoros y Durango no fueron certificados para subir de categoría, los seguidores freseros ya lanzaron una seria amenaza que afectaría el futuro de la Selección Mexicana.

Los aficionados planean un boicot contra el Tricolor, gritando la palabra «put…», misma que, obviamente, tendría repercusiones muy serias.

“Querida FMF, nos has pedido te apoyemos en el estadio, que por favor no realicemos el grito homofóbico (…) Hoy apuñalaron por la espalda a la gente en Irapuato(…) solo te queremos recordar que irapuatenses hay en todo el país, así como en México”, escribieron.

Recordemos que si el grito homofóbico continúa presentándose en los estadios en donde juegue la Selección, la FIFA podría quitarle puntos a la Selección Mexicana.

Eventualmente eso desencadenaría un golpe tremendo que podría afectar a las aspiraciones del Tri por meterse a la Copa del Mundo de Qatar 2022.