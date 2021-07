Las primeras palabras de Joel Campbell como refuerzo rayado

MONTERREY, Nuevo León.- Joel Campbell dio sus primeras declaraciones como nuevo refuerzo de Rayados.

El costarricense señaló su compromiso con la institución y dejó en claro que dejará el 100% para poder hacer las cosas de la mejor forma con los albiazules.

“Lo único que como jugador puedo prometerle a la Afición, a la Institución, es que daré mi 100 por ciento, las ganas, el deseo y hacer las cosas bien”

De igual forma, el tico reveló una curiosa anécdota con Héctor Moreno en el partido entre México y Costa Rica correspondiente a la Liga de Naciones de CONCACAF de hace unas semanas, le pidió que lo llevara al Monterrey y ahora se le cumplió dicho deseo.

»Queriendo y no queriendo uno llama las cosas. Siempre dije que quería jugar aquí. De hecho cuando jugué contra México hace dos o tres semanas en la Nations League, hablé con Héctor Moreno que se me acercó y me dijo ‘Vamos a ser colegas’. ‘¿Vas para León? No, voy para Monterrey’. Lléveme le dije y ahora aquí estamos.»