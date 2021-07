Iker Casillas dejó tremenda propina en una taquería mexicana

QUINTANA ROO.- Iker Casillas está pasando unas vacaciones de lujo en tierras mexicanas, mostrando cada día el gran amor que le tiene a nuestro país.

Recientemente el exportero del Real Madrid y Porto visitó una taquería, en donde además de degustar platillos, convivió con parte de los trabajadores.

Antes de irse del lugar, Casillas dejó una propina de 800 pesos más un short playero y el par de tenis que utilizaba, por lo que se fue descalzo.

Don Víctor, el taquero a quien Iker le pidió una fotografía, reveló a ESPN que fueron felicitados por el portero, quien disfrutó mucho su kilo mixto, compuesto de pollo asado, carne asada y costilla.

“A me regaló unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando”, relató el cocinero.

“Dijo que era un placer estar acá con nosotros. Nos dijo que la comida estaba muy rica, que muchas gracias”, agregó el encargado del lugar.