‘Nacho’ Ambriz revela primera charla con jugadores

HUESCA.- Con muy buen humor fue como Ignacio Ambriz se presentó con el grupo de jugadores del Huesca, club que decidió apostar por el técnico mexicano.

En conferencia de prensa desde el Alcoráz, “Nacho” detalló cómo fue su primera charla con los muchachos, a quienes se les dirigió de forma muy frontal.

«Les dije ‘Yo soy Nacho Ambriz. A lo mejor no me conocen y dirán y este pin… mexicano ¿Quién será?’”, recordó el capitalino.

“’Me gusta el orden, la intensidad. Soy obsesionado de la posesión de la pelota y para eso les entregaré herramientas’… como soy, frontal y ya saben que no me gusta andar por las ramas», fue parte de aquel primer contacto.

En otros temas, Ambriz confesó que en España no se ve el futbol mexicano, a menos que la Selección vaya a un evento global, como un Mundial.

«Seré cruel, pero no, no ven. Saben muy poco se nosotros. No somos vistos”, declaró.

“Por ejemplo, Javier Aguirre llegó acá después de jugar el Mundial con México. Cuando estaba acá en Osasuna yo me tenía que desvelar para poder ver dos o tres juegos«, apuntó.