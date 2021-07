Saúl por Griezmann, el trueque que se encuentran cocinando el FC Barcelona y Atlético de Madrid

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Atlético de Madrid estaría en negociaciones con el FC Barcelona para el intercambio de jugadores donde Saúl pasaría a los blaugranas y Antoine Griezmann volvería con los colchoneros.

Dicho trueque sería con la intención de reducir la masa salarial dentro del conjunto catalan.

El Liverpool y el Chelsea estaría al pendiente en caso que la negociación se caiga, ya que estarían interesados en el futbolista del conjunto dirigido por Diego Simeone.

