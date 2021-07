Apertura 2021 podría ser último torneo de Yoshimar Yotún con Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- En el Cruz Azul todavía no se sabe con certeza qué sucederá con el futuro de Yoshimar Yotún.

El ex jugador del Orlando City aún no renueva con los celestes y la directiva encabezada por Álvaro Dávila le habría comentado al futbolista que no habría problema si comenzaba a escuchar ofertas de otros clubes por sus servicios.

De acuerdo con información del Francotirador en su columna del diario RÉCORD, la intención de la máquina sería renovar a Yotún, sin embargo, los celestes irían muy lentos.

La fuente anteriormente mencionada señaló que es muy factible que Yotún termine dejando al Cruz Azul al terminar el Apertura 2021.