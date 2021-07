Salen detalles del romance del momento

DALLAS.- Más detalles referentes al “Toluco” y la “Güera” han salido durante las últimas horas, luego de que se hicieran virales en la Copa Oro.

El equipo de ESPN pudo entrevistar a esta pareja, quien asegura no saber qué hacer con la fama que han adquirido.

«No sé qué hacer con esta fama, porque yo no vendo nada o no tengo algo para ofrecer, cómo aprovechar esto”, contó Alfredo Gutiérrez, alias el “Toluco”.

Gracias a mi “Toluco” del alma y a su novia por mi camiseta. Y también a Villa Villa @OmarVV9 por gestionar la entrega. pic.twitter.com/AmqiJtKNpJ — Christian Martinoli (@martinolimx) July 15, 2021

“Mis amigos me dicen que nos volvamos influencers, pero no sabemos. A lo mejor no hacemos nada y sólo queda como una buena anécdota», remató.

La escena se volvió viral luego de que la chica, de nombre Shae, se mostrara molesta en pleno partido; se desconocía la causa de su ira, pero Gutiérrez lo desveló.

«Ves que se vino la tormenta eléctrica, pues nos esperamos un poco en el carro y me quise bajar a pesar de que estaba chispeando. Ella se molestó un poco, porque nos mojamos, pero yo como buen aficionado de México quería estar ahí ya”, dijo.

¡Aquí está la historia de AMOR entre el "Toluco" y su bella novia!#SerMexicanoEs 🇲🇽 pic.twitter.com/C7ADEyMncF — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 15, 2021

“Por eso se veía un poco enojada, pero después se le pasó, más cuando se dio cuenta que ya éramos virales y que todo el tiempo nos estuvieron pasando en la televisión”, contó el también ingeniero en software

Alfredo y Shae se conocieron en una fiesta que se organizó hace aproximadamente cinco años.