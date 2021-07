Adelanta Andrés Guardado que podría estar en su última temporada con el Real Betis

BETIS, España.-Andrés Guardado podría estar viviendo su última temporada como jugador del Real Betis, el mediocampista mexicano adelantó que este año futbolístico que viene podría ser el último que tenga como jugador del conjunto betico.

El ‘’Principito’’ aceptó que si le llega una oferta para renovar su contrato que concluye en un año estaría encantado de prolongar su estadía pero por una cuestión de edad, el riesgo de que no lo renueven es inminente.

«Tengo todas las ganas de aportar y estar bien con el equipo y afrontar, posiblemente, mi última temporada en el Betis. Contractualmente es mi última temporada aquí y cuando renové hace un par de temporadas le dije al presidente que soy consciente de mi edad, de que mi rol dentro del campo a lo mejor iba cambiando, fuera no tanto, pero entendiendo eso sé que dependo mucho de mi rendimiento. ‘’



«Si soy capaz de rendir a buen nivel este año y me ofrecen quedarme, yo encantado, pero la realidad es que me queda un año y afronto con la ilusión de que posiblemente sea la última vez que viva todo. Cuando salió el calendario pensé que muy posiblemente me retire del Betis contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu”