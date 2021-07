Afición de Chivas explotó con su equipo tras derrota ante Atlético de San Luis

GUADALAJARA, Jalisco.- Tras la derrota de Chivas en su debut del Apertura 2021 de 1-2 ante Atlético de San Luis, la afición rojiblanca explotó contra su equipo.

Mediante redes sociales, diversos fanáticos del cuadro tapatío externaron su molestia por este resultado.

Las principales críticas se las llevaron la directiva del Guadalajara y Víctor Manuel Vucetich, donde cuestionan la falta de calidad en el equipo.

Aquí algunas reacciones:

– Renuevas a un DT senil y sin ideas – No traes refuerzos – Privatizas los derechos de transmisión del equipo – Te sacas de la manga un "proyecto" de canteranos para disfrazar la falta de inversión – Tu prioridad son las series, y no los títulos No nos merecemos esto #FueraAmaury

Casi dos meses de pretemporada para esta mierda, en serio no se que carajos hace Vucetich en los entrenamientos porque no se nota en lo absoluto su disque trabajo, este equipo es una cagada y no por los jugadores sino porque no juega a nada, casi un año y siguen igual o peor.