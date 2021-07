Diego Gama anunció que padece cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Diego Gana, delantero de Tlaxcala, anunció que padece cáncer testicular.

El mexiquense señaló que fue el pasado mes de abril cuando recibió la dura noticia, misma que tuvo que complementar con su alejamiento de las canchas.

“El pasado 29 de abril se me detectó un tumor testicular cancerígeno por lo cual actualmente me encuentro bajo un tratamiento de quimioterapia, el cual me cerró las posibilidades de trabajo, de competir y seguir haciendo lo que más amo: jugar al futbol”, escribió Gama.

El atacante señaló que tuvo varias ofertas de trabajo en Liga de Expansión, sin embargo no pudo tomar ninguna por causa de esta problemática.

«Durante este proceso tuve tres propuestas en la Liga BBVA Expansión MX, las cuales se me cayeron a raíz de esta situación por fechas incompatibles con el arranque del torneo ya que la finalización de mi tratamiento es el 6 de agosto (…) Para muchos la palabra ‘quimioterapia’ puede sonar gravoso, pero el hábito del deporte me mantuvo más fuerte que nunca», agregó.

Diego Gama debutó con Toluca en 2014 y rápidamente fichó con las inferiores del Atlético de Madrid.

El toluqueño no tuvo mucha suerte y regresó a México para jugar en Liga de Expansión y Liga Premier MX con clubes como Potros UAEM y Coyotes de Tlaxcala.