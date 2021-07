Manchester United anunció fichaje de Raphael Varane

MADRID, España.- Es oficial, Raphael Varane es nuevo futbolista del Manchester United.

Los Red Devils anunciaron mediante sus redes sociales la llegada del campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia.

Varane deja al Real Madrid tras 10 años en el primer equipo, su llegada al cuadro merengue fue en la temporada 2011-12.

Los blancos decidieron venderlo ya que le quedaba un año de contrato y el central galo no estaba dispuesto a renovar ya que deseaba cambiar de aires.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC