André-Pierre Gignac mandó mensaje a los directivos franceses

TOKIO.- La eliminación prematura de la Selección Francesa de Futbol en Tokio 2020 dejó molesto a André-Pierre Gignac, refuerzo estrella del equipo.

Luego de haber sido goleados por Japón, el delantero de Tigres salió a charlar con los medios de comunicación y dejó entrever su molestia por varias situaciones.

La primera de ellas por los resultados, los cuales no fueron nada buenos, pero la segunda por la incapacidad de los directivos franceses en armar mejor a dicha selección olímpica.

«No hay excusas, pero hoy vimos a un equipo que quiere ganar los Juegos y que trajo un equipo grande, como lo hizo México”, manifestó.

“Cuando te comes once goles no es fácil y hemos visto que tomarse los Juegos en serio es importante. Duele porque este grupo quiere y da muchas cosas y al final no hay nada para nosotros porque los demás son mejores«, añadió el 10.

Como ejemplo, Gignac nombró a la Selección de España, quien llamó a seis jugadores que recién habían participado en la Eurocopa.

«Vemos aquí a seis jugadores de la Selección Española, que fue a las Semifinales de la Euro, vemos a los patriotas y a los que no, es terrible, pero no hay excusas, porque dije que me iba al fuego con estos chicos», puntualizó.