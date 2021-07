Gignac y Thauvin estarían listos para la jornada 3 del Apertura 2021

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Tras la eliminación de Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la principal duda de varios aficionados de Tigres ha sido cuando podrán jugar André Pierre Gignac y Florian Thauvin con los auriazules en este torneo Apertura 2021.

De acuerdo con información de Miguel Arizpe, es prácticamente un hecho que los futbolistas franceses jueguen su primer partido de este certamen con los de la UANL en la jornada 3 del Apertura 2021 donde recibirán en el Estadio Universitario a Santos Laguna.

La fuente anteriormente citada reveló que tanto André como Florian ya quieren estar de regreso con el conjunto dirigido por Miguel Herrera.

Columna ARIZPE…



Gignac y Thauvin

– ¿Cuándo regresan los franceses?

– ¿Qué me dice mi Judas Puerta 13?

– ¿Qué me dice mi Judas Logística de Oficina?

– ¿Qué vuelos serían de manera exprés? (es sólo una opción, pero…).

– ¿Cuál es lo más viable?



Please: Den RT 🙏. Gracias pic.twitter.com/toG69fC0qt