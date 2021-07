Robert Dante Siboldi no descarta volver al Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Robert Dante Siboldi, entrenador de los Xolos de Tijuana reveló que no tendría problemas en dirigir al Cruz Azul nuevamente.

El timonel uruguayo calificó su paso con los cementeros como »un buen trabajo» ya que en términos generales lo hizo de buena manera pese a no lograr el título liguero.

“Yo creo que hice un buen trabajo, no se concretó con el título, porque no había margen para más nada para salir campeón, pero creo que dentro de todo se hizo muy buen trabajo y no tengo ningún inconveniente para en algún momento regresar a Cruz Azul, pero quiero dejar en claro que en este momento mi cabeza, en cuerpo y alma metido en sacar resultados para Xolos y para Tijuana”