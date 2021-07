El Inter Miami oficializó fichaje de Ventura Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Inter Miami oficializó mediante sus redes sociales el fichaje de Ventura Alvarado para lo que resta de la temporada 2021-22 con la opción de renovar por dos años más.

El ex jugador del América llega a la MLS como agente libre tras haber concluido su contrato con el Atlético de San Luis.

Se decía que Tigres estaba interesado en ficharlo pero Alvarado finalmente optó por llegar a Miami.

Official: Welcome Ventura Alvarado✍🏼#InterMiamiCF has signed center back, @Ventuzzz. Find the details on our newest player below!https://t.co/ydpUGiaF31