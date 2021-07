Las palabras de Arantxa Chávez tras su clavado de cero puntos

TOKIO.- Arantxa Chávez no tuvo la actuación que todos hubiéramos querido y cayó eliminada apenas en la primera ronda del trampolín de tres metros.

Su tercer clavado fue una pesadilla, ya que perdió el equilibrio y cayó descompuesta a la alberca, algo que los jueces calificaron con un cero.

En charla con Excélsior, la mexicana se dijo devastada, y con lágrimas en sus ojos, lamentó su trate participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

«Me siento muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer. Solo me queda agradecer a la gente que me apoyo, entrene mucho, pero las circunstancias no se dieron. Estoy devastada», indicó.

#Tokio2020: Duro golpe para Arantxa Chávez en su intento de clasificarse a la siguiente ronda en clavados; llegó mal al momento de la ejecución y tuvo que tirarse sin poder ejecutar su clavado. Punteó 0 de calificación. #MexicoEnTokio 😔 pic.twitter.com/0eVAM9G3KR — Quinto Poder 😷 (@quintopodermex) July 30, 2021

Arantxa dijo haber estado tranquila, no obstante, bastó un pequeño desconcierto en la tabla para que su clavado fuera interrumpido.

«Estaba tranquila, pero caí mal a la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado. Me costó mucho trabajo, pero fue un año muy difícil y no había tenido competencias porque desde el 2018 fue la última», puntualizó.