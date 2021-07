‘’No hemos sido contundentes’’ Javier Aguirre

MONTERREY, Nuevo León.- Javier Aguirre habló en rueda de prensa previo a la jornada 2 del Apertura 2021 donde Rayados recibirá este sábado a Pumas.

Sobre la llegada de Joel Campbell, el ‘’Vasco’’ destacó la disposición del costarricense por ponerse a las órdenes del equipo y que lo ve en condiciones para hacer su debut ante los de la UNAM.

“Llegó bien, con muchas ganas, estábamos en la disyuntiva si darle un par de días y no, el llego directo, nos dio mucho gusto su actitud y su conducta, está para jugar, veremos si de inicio o durante el transcurso del partido pero esta para jugar, lo veo bien, vino bien y está motivado”

De igual manera, el ex entrenador del Atlético de Madrid dejó en claro que la contundencia ha sido una área de oportunidad en su equipo.

“Si ha fallado, no hemos sido contundentes, hay que trabajar variantes ofensivas, la aportación de Joel nos viene bien, Maxi, la aportación de Duván, los numero de Funes, de Janssen, no son malos, tienen que mejorar. El equipo el año pasado tuvo mucha llegada pero no fue contundente y este año también nos costó, pisar 20 veces el área de Puebla para hacer un gol. Tenemos trabajo con eso, evidentemente los equipos se sustentan con un equilibrio ofensivo y defensivo, que es lo que estamos buscando. Cerramos la llave a relación con el año pasado pero si que ofensivamente necesitamos no perdonar tanto y dar variantes, yo creo que con Duván y Joel las tenemos”

Por último, el entrenador mexicano confirmó que enfrentar a Pumas este sábado será complicado al ser un rival muy dinámico y con mucha gente joven.

“Pumas es un equipo que basa su trabajo en la cantera, tiene muy bien mecanizado su movimiento, gente muy aguerrida, gente joven, tienen un equipo muy dinámico y con un apuntalamiento de extranjeros importantes, yo creo que es un equipo que suple correctamente ante las bajas y nos va a exigir”