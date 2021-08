Batista se declaró fan de Súper Porky

CIUDAD DE MÉXICO.- Batista es conocido por ser un gran admirador de la comunidad latina y, por supuesto, de la lucha libre mexicana.

Tanto así que un día le declaró su admiración a Súper Porky, luchador que falleció el lunes por causas naturales.

Esto fue revelado por el mismísimo Brazo de Plata, durante una entrevista con su hijo, Psycho Clown.

«Recuerdo que cuando yo estuve en WWE me tocó estar con The Boogeyman y el muy famoso Batista. Recuerdo que Batista me dijo ‘Soy fan tuyo’ y me preguntó qué pienso de la lucha en Estados Unidos, mencionó el ídolo de los niños hace un par de meses.

«Le dije que ellos tenían todo lleno de mercadotecnia y en México nada de eso, que eso marcaba la gran diferencia. Después llega AAA a trabajar de esa forma, con esa potencia y es la empresa del futuro en temas de mercadotecnia, pero no olvidan las raíces como son las llaves, los topes y lances», detalló.

La propia WWE le dedicó un mensaje a la memoria de José Alvarado, quien a pesar de haber estado poco en la compañía, logró ser identificado por muchos fans al deporte espectáculo.