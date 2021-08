Afición mexicana pide salida de Gerardo Martino tras perder final de Copa Oro ante Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Gerardo Martino ha sido señalado como uno de los principales responsables de la derrota de la Selección Mexicana hoy en la final de Copa Oro ante Estados Unidos.

Varios aficionados del ‘’Tri’’ han exigido la salida del ‘Tata’ tras este resultado negativo para México ante el acérrimo rival.

Aquí algunas reacciones:

El tata martino no pudo ni con un equipo alternativo de USA

So embarrassing lmao que saquen al tata

No tardan en querer destituir al Tata Martino por perder su segunda final

Tata kept garbage ass Funes Mori the whole 120 mins lmaooo