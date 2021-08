El discurso reciclable de Martinoli

CIUDAD DE MÉXICO.- La tunda que Christian Martinoli le dio a la Selección Mexicana que cayó por 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario envejeció bien.

Y es que con la derrota que el Tri sufrió anoche en Copa Oro, muchas de esas líneas dichas por el narrador de TV Azteca continúan desnudando verdades en torno a muchos jugadores.

«A los que forman parte de la Selección hace ocho años no pueden con ellos. Vienen y van técnicos, viene un porrista, un psicólogo, un motivador, un soldado, un filósofo, venga el que venga no funcionan estos futbolistas, las estrellas de papel del futbol mexicano no funcionan”, dijo aquella vez Martinoli.

“En los grandes escenarios, contra los grandes equipos, contra los que pensamos somos y tenemos idea que somos mejores que ellos, no lo somos», agregó.

Muchos aficionados rescataron el video inmediatamente después del triunfo de Estados Unidos, quien se proclamó campeón de Copa Oro por séptima vez en su historia.