Hugo Sánchez pide la renuncia de Gerardo Martino

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo Sánchez se manifestó con severidad al momento de pedir la renuncia de Gerardo Martino como técnico nacional.

Luego del fracaso del Tricolor en la Copa Oro, el exestratega de México exigió que se corten cabezas, y no solo por el resultado, sino también por la necedad de Martino en convocar a Rogelio Funes Mori.

«Le tiene que dar vergüenza y debería presentar su renuncia y decir ‘no estoy capacitado para dirigir a la Selección Mexicana’, por lo que pasó con él y con Funes Mori, porque no funcionó Funes Mori, debería presentar la renuncia», dijo el analista en Futbol Picante.

"Le tiene que dar vergüenza y debería de presentar su renuncia (a Selección Mexicana)" 😱



¿Estás de acuerdo con @hugosanchez_9 sobre 'Tata' Martino? pic.twitter.com/fworyybtNg — Futbol Picante (@futpicante) August 2, 2021

Hugol dejó en claro que hay mucha injusticia en el banquillo tricolor, considerando que a él lo corrieron prematuramente por ser de sangre mexicana.

«Si no me respetaron a mí, que yo soy mexicano y soy lo que soy en el Futbol Mexicano, por qué sí a los extranjeros y a los mexicanos no, por favor, ya está bien», sentenció.