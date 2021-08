Las palabras de Dani Alves tras eliminar a México en semifinales de Juegos Olímpicos de Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Dani Alves, lateral brasileño dejó en claro que Brasil fue justo vencedor ante México en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El ex jugador del FC Barcelona catalogó dicho encuentro ante los aztecas como un partido »muy estratégico».

“Ya lo había dicho antes, era uno de los partidos más difíciles, por la escuela que estaríamos enfrentando, siempre es muy complicado jugar con México, ellos proponen mucho juego pero hoy cambió y nosotros tuvimos que adaptarnos a eso y pienso que merecidamente estamos en la Final.’’

“Era un partido muy estratégico porque ellos sabían que tenían una escuela que propone muy bien el juego y que iba a no abrir mano de eso, es lo que sabemos hacer, tratar bien el balón aunque se nos resistió el gol. Merecidamente estamos en la Final con todo respeto al adversario»

Por último, al ser cuestionado si ve dicho triunfo como una revancha por la final perdida en Londres 2012 ante México, Alves descartó esta situación.

“Son otros jugadores, otros momentos, pero bueno yo dije que me gustaría enfrentarlos en la Final por el respeto que tengo por ellos pero tocó antes y el futbol tiene eso, no se puede sonreír los dos, siempre uno se va a casa más triste, por suerte no hemos sido nosotros».