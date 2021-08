Bravos podría fichar a Renato Ibarra

CIUDAD JUÁREZ.- El futuro de Renato Ibarra se ha tornado más claro, esto luego del fuerte rumor que lo pone en el equipo de Bravos.

De acuerdo con el periodista Gerardo Melín, el cuadro fronterizo estaría buscando al extremo ecuatoriano, quien no fue registrado por el Club América.

💣💣💣💣ATENCIÓN 💣💣💣💣



¡RENATO IBARRA está cerca de llegar a la frontera. Fuentes muy confiables me dicen que los Bravos @fcjuarezoficial quieren al ecuatoriano como refuerzo! — Gerardo Melin (@elmagazo) August 4, 2021

Los Bravos sufrieron la lesión de su goleador Darío Lezcano y por ello buscan a un atacante; y a pesar de que Ibarra no cumple la función de centro delantero, sí enriquecería las armas ofensivas del club que dirige Ricardo Ferretti.

Ibarra no ha sumado minutos en la presente campaña y, como se detalló anteriormente, no fue registrado por las Águilas, así que no existe ningún inconveniente en que pueda salir ya sea a préstamo o en calidad compra definitiva.

Cabe señalar que Renato tiene incluso posibilidades de mantenerse en América, pero si la oferta que recibe la entidad azulcrema por su jugador es buena, no se darían el lujo de rechazarla.